Enkelband voor vluchtgevaarlijke tbs'er Kijvelanden op proefverlof

Patiƫnten en tbs'ers in kliniek De Kijvelanden in Poortugaal krijgen vanaf 1 december een enkelband als ze op verlof gaan. Het gaat om een proef van twee jaar waar vijf tbs-klinieken aan meedoen.

De enkelband moet voorkomen dat vluchtgevaarlijke tbs'ers de benen nemen tijdens een proefverlof. De afgelopen weken zijn er nog drie verdwenen uit de Pompestichting in Nijmegen. Een tbs'er die vrijdag de benen nam, is maandag nog steeds spoorloos.

De beslissing wie een enkelband krijgt, wordt overgelaten aan de klinieken. "Dat is altijd maatwerk. Een enkelband is geen nieuwe vorm van verlof, maar een hulpmiddel bij de beheersing van risico's", schrijft minister Sander Dekker van Rechtsbescherming. Hoe hoger het vluchtgevaar, hoe sneller een enkelband verplicht wordt, voegt hij toe.

Het is de bedoeling dat de proef op 1 december start. Op dit moment wordt de ict er op ingericht en personeel getraind. De kosten worden deels door het ministerie en deels door de tbs-klinieken zelf betaald.

Over een enkelband voor tbs'ers wordt al sinds 2012 gesproken toen toenmalig staatssecretaris van Justitie Fred Teeven beloofde te onderzoeken wat de mogelijkheden waren. Deze zomer hakte Dekker de knoop door na een voorstel van 50Plus die erop had gewezen dat binnen enkele maanden negen tbs'ers voor korte of lange tijd van de radar waren verdwenen.

Dekker noemt de proef geslaagd als blijkt dat minder tbs's verdwijnen of dat tbs'ers sneller worden opgespoord zodra ze de benen nemen.