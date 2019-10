In Dordrecht is maandagmiddag een man gewond geraakt bij een steekincident. Dat gebeurde rond 16.30 uur aan het Mina Kruseman-erf.

Volgens de politie kregen twee mannen ruzie, waarna één begon te steken. Het slachtoffer raakte gewond aan de hand, maar de ernst van de verwonding zou meevallen.

De 66-jarige dader is opgepakt. Waar de ruzie over ging is niet bekend. De politie onderzoekt de zaak.