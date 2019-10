Huizen Heindijk in IJsselmonde als eerste van het gas af

De gemeente Rotterdam gaat wijk voor wijk huizen van het gas halen. De komende tijd start ze daarmee in vijf wijken. In de wijk Heindijk in Rotterdam-IJsselmonde kunnen huiseigenaren overstappen op stadsverwarming. Dat kost ze 1.500 euro, waarvoor ze een lening kunnen afsluiten.

In 2050 moeten alle huizen vrij zijn van aardgas als het aan de gemeente ligt. In de eerste vijf wijken wordt nu begonnen met de voorbereidingen. Naast Heindijk zijn dat Rozenbrug, Prinsenland, het Lage Land, Pendrecht-Zuid en Bospolder-Tussendijken.

De wijk Heindijk in IJsselmonde is de eerste waar ook echt gestart gaat worden met de werkzaamheden. Er moet een nieuwe riolering komen. De gemeente wil dat combineren met de aanleg van stadsverwarming.

Subsidie

De gemeente wil huiseigenaren een subsidie geven die het grootste deel van de kosten dekt. Zij moeten zelf 1.500 euro betalen. De gemeente geeft ook maximaal 500 euro voor een elektrische kookplaat.

Wethouder Bas Kurvers van Bouwen: "We vinden het belangrijk dat huiseigenaren meedoen aan deze pilot en daarom betalen we het merendeel van de kosten. De lessen die we leren gebruiken we om in andere wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen".

Een woning aansluiten is in Heindijk de goedkoopste oplossing. Gemiddeld zal de ombouw van een woning zo'n 14.000 euro gaan kosten.

Keuzevrijheid

De 142 huiseigenaren in Heindijk kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden. Dat gaat van de woning compleet aardgasvrij verwarmen en elektrisch koken tot zelf een alternatief voor aardgas regelen.

Het is de bedoeling over twee jaar te beginnen met de ombouw. Bewoners kunnen ook nog vijf jaar langer wachten. De ombouw gaat in twee gedeelten om de overlast voor de wijk zoveel mogelijk te beperken.