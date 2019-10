Feyenoord: van top naar flop in drie dagen

Feyenoord had na de zege op FC Porto (2-0) de week winnend af moeten sluiten bij Fortuna Sittard. In plaats daarvan ging de ploeg van Jaap Stam in Limburg hard onderuit: 4-2. Komt dat door een gebrek aan kwaliteit of is het vooral een mentale kwestie?

Na afloop van de wedstrijd bij Fortuna zei Joop van Daele al dat de wedstrijd voer is voor sportpsychologen. Dat is topsport sowieso, zegt sportpsychologe Daniëlle van der Klein-Driesen. "Nu doet De Kuip sowieso iets met de spelers, maar als je het tegen Porto kan, dan moet dat tegen Fortuna ook lukken."

"Wat er vrij snel gebeurde, is dat ze een tegendoelpunt krijgen. Dat doet iets met ze. Bij voetbal draait het om keuzes maken, duels en snelle acties en dat gaat dan vaak mis. Als je gaat twijfelen, dan gaan de keuzes verkeerd, staan mensen op de verkeerde plek en dat snelle handelen wordt verstoort", zegt Van der Klein-Driesen.

Toch denkt ze niet dat de wil om te winnen ontbreekt: "Mijn vermoeden is wel dat ze de juiste instelling hebben en graag willen winnen, maar juist dan moet je vanaf het eerste moment scherp zijn. Want hoe kan je vlak na de start een doelpunt tegen krijgen? Dat doet vermoeden dat de alertheid van spelers in de verdediging niet hoog genoeg is. En dat kan je trainen, dat je je kan richten op de signalen die er toe doen."

Jaap Stam was zeer gefrustreerd na de snelle goal. "Je praat erover hoe je een wedstrijd moet beginnen en wat de intenties zijn. En als je dan na één minuut een goal tegen krijgt, dan is dat erg frustrerend."

Van der Klein-Driesen haakt daarop in: "Als je achter komt, hoe pak je dat dan aan? En ik vraag me ook af wie die groep dan reset op zo'n moment. Is er iemand die zegt 'kappen nou en weer door'? Want de spelers die dat moeten doen, krijgen ook veel commentaar. En de vraag is ook of zij zich zeker genoeg voelen om dat te doen."

"Je doet een fysieke warming-up, maar je moet ook een mentale scherpte hebben. Je moet jezelf 'aanzetten'. En dat betekent dat je echt goede afspraken maakt hoe je bij de start AAN staat." De sportpsychologe zou graag met de spelers van Feyenoord aan de slag gaan. "Daar wordt mijn vader heel gelukkig van", besluit ze lachend.