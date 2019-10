Ondernemers op Nieuwe Binnenweg worden doorgelicht

Burgemeester Ahmed Aboutaleb wil ondernemers op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam gaan screenen. Tijdens een ondernemersontbijt met het thema Veiligheid sprak hij van een nadere analyse. 'Ik ga in het bijzonder kijken naar de horeca, wat deugt er en wat niet.'

De Rotterdamse burgemeester wil ook laten onderzoeken of de veiligheidssituatie nog optimaal is en of cameratoezicht in de straat in het centrum nog goed is uitgerust. De reden voor de scan is volgens de burgemeester niet de recente schietpartij. Eind september raakte daarbij een Rotterdammer zwaargewond. Het was de zoveelste schietpartij op de Nieuwe Binnenweg.

De analyse zal komende maanden gemaakt worden. Op basis van de uitkomsten wil de burgemeester met locoburgemeester Bert Wijbenga onderzoeken welke nieuwe maatregelen genomen moeten worden.

'Leegstand, slechte horeca en geweldsincidenten'

Anke Griffioen van de winkeliersvereniging is van mening dat de problemen vooral in het deel van de Nieuwe Binnenweg in Delfshaven afspelen. "Daar is veel leegstand, horeca van onvoldoende niveau en geweldsincidenten."

Een grondige analyse vindt Griffioen goed, maar ze is ook kritisch. Volgens haar is een aantal jaar geleden een project afgerond waar veel geld in is gestoken. "Als je binnen vijf jaar weer deze problemen tegenkomt dan roept het vragen op over de aanpak."

Ze denkt wel in oplossingen, volgens haar moeten de ondernemers en pandeigenaren meer betrokken worden. "In feite moet iedereen meedoen."