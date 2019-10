Jagers willen zelf ook toezicht houden in strijd tegen stropers

Als het aan de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging ligt, komen er meer handhavers bij die zich specifiek bezighouden met toezicht in het buitengebied. Want daar wordt volgens Henning van den Akker van de provinciale afdeling van de Jagersvereniging nog altijd veel te veel gestroopt. "Ook in de Zuid-Hollandse natuur speelt dit probleem"

De vereniging heeft de indruk dat het aantal stroopincidenten toeneemt. "Dat horen wij ook van de handhavers die er nu al rondlopen", vertelt Van den Akker. "Mensen gaan soms met wel acht honden achter wild aan. Dan moet je denken aan konijnen, reeën en herten."

Precieze cijfers over het aantal incidenten met stropers zijn er niet. "Daar moet ook op worden ingezet. Duidelijk is wel dat er veel te weinig mensen zijn om hier op toe te zien. Stropers zijn namelijk niet alleen actief in natuurgebieden, maar ook in polders bijvoorbeeld."

Zelf controleren

Volgens de Jagersvereniging is actie hoognodig. Een groep van ongeveer 500 jagers heeft zich nu gemeld bij de vereniging, omdat ze interesse hebben om vrijwillig jachtopzichter te worden. Zo willen de jagers zelf bijdragen aan de roep om meer toezicht. "Zo heb je meer oren en ogen in het veld."

"Stropers zijn geen jagers", benadrukt Van den Akker. "Jagers leveren een enorme inspanning om dingen goed te doen. Ze hebben hun papieren op orde en houden rekening met het wild. Stropers sjoemelen met papieren, lappen regels aan hun laars en verpesten zo de naam van jagers."