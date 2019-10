Spoor Hoekse Lijn wordt twaalf keer per dag gereset

De eerste week is het systeem gemiddeld twaalf keer per dag gereset. Dat is nodig, omdat volgens de RET 'de beveiligingssoftware de snelheid ten onrechte automatisch naar beneden aanpast. Dit wordt dan handmatig gereset, zodat de metro weer op de gewenste snelheid kan rijden.'

Twaalf keer per dag resetten is voor RET-begrippen veel. Om een voorbeeld te geven: op heel het RET-netwerk komt een soortgelijke situatie jaarlijks slechts tien keer voor.

Dat handmatig herstellen gebeurt door personeel van Bombardier. Dat zit in de technische ruimten langs het spoor. Volgens een woordvoerder van de RET vallen die werkzaamheden en de kosten onder de garantie.

Het OV-bedrijf zegt dat het terugvallen van de snelheid niet voor vertraging heeft gezorgd. Op de app van de RET zijn echter geregeld vertragingen van een enkele minuut tot meerdere minuten op de B-lijn tussen Nesselande en Hoek van Holland zichtbaar.

Oorzaak

Volgens personeel van het project Hoekse Lijn is er nog discussie over de oorzaak. Een deel zoekt het in de software. Anderen zeggen dat het heeft te maken met zwerfstromen. Die ontstaan door de energie die een metrostel teruggeeft. Zwerfstromen zoeken net zo lang een uitweg tot deze is gevonden.

Het kan daarom zo zijn, zegt een deskundige die anoniem wil blijven - dat de spanningsproblemen vrijdag op de metro in Ommoord, zijn veroorzaakt door zwerfstromen op de Hoekse Lijn.

Meer reizigers

Gelukkig was er ook goed nieuws voor de RET. In de eerste week dat de Hoekse Lijn open was, hebben gemiddeld 20 duizend mensen per dag gebruik gemaakt van de nieuwe metro. Dat aantal is hoger dan waarop gerekend was.

Volgens het openbaar vervoersbedrijf zijn reizigers grotendeels positief over de Hoekse Lijn. Er zijn wel wat verbeterpunten naar voren gekomen. Zo willen reizigers meer fietsenrekken bij station Maassluis Steendijkpolder en zijn sommige perrons erg glad als het regent.



Aan die gladheid wordt binnenkort iets gedaan. Over extra fietsenrekken praat de RET binnenkort met de gemeente.



De Hoekse Lijn begon op maandag 30 september aan de dienstregeling. De oorspronkelijke start van de ligthrailverbinding stond gepland voor september 2017.