Rotterdam gaststad voor voetgangerscongres Walk 21

Rotterdam is deze week de gaststad van Walk 21, een internationale conferentie over hoe je steden beter kunt inrichten voor voetgangers. Honderden politici, stedenbouwkundigen, bestuurders en academici komen bij elkaar om hun ervaringen te delen.

Wethouder Bokhove van Mobiliteit is blij dat de Rotterdam voetgangersvriendelijker wordt. "Voetgangers hebben een grote rol om steden bereikbaar en schoon te houden. Ze kunnen overal makkelijk komen, ze stoten niets uit en ze nemen ook nog eens minder plek in dan auto’s".

Het congres wordt dinsdag officieel geopend in de Doelen. Naast praten over voetgangers wordt er ook veel gewandeld. Voor deze week zijn verschillende wandeltochten uitgezet om zo het lopen te stimuleren. Bijvoorbeeld in het Kralingse Bos en het Zuiderpark.

Groene straten

De weg voor de Doelen op het Schouwburgplein zal nu een maand lang alleen toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers. Op de straat komen vanaf woensdag verlichte bomen op wieltjes te staan. Op de Westblaak worden aan een kant van de weg parkeerplekken weggehaald en komt er beplanting te staan. Ook op de tegels tussen het fietspad en de weg komen planten.

Eerder was deze internationale conferentie ook al in steden als New York, Barcelona en Londen.