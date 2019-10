Bart Deurloo heeft maandagavond een startbewijs bemachtigd voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. De Ridderkerker zal daar in actie komen op de meerkamp.

Deurloo pakte dit ticket op het WK in het Duitse Stuttgart. Toch werd het geen mooie avond voor hem. Zijn Nederlandse teams slaagde er namelijk niet in om een ticket te veroveren voor de landenwedstrijd. In Stuttgart werd de benodigde finale niet gehaald.