Turner Bart Deurloo: "Ik heb mixed feelings, leuk voor mij maar jammer voor het team"

Bart Deurloo heeft maandagavond een startbewijs bemachtigd voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. De Ridderkerker zal daar in actie komen op de meerkamp.

Deurloo pakte dit ticket op het WK in het Duitse Stuttgart. Toch werd het geen mooie avond voor hem. Zijn Nederlandse teams slaagde er namelijk niet in om een ticket te veroveren voor de landenwedstrijd. In Stuttgart werd de benodigde finale niet gehaald.

Gemengde gevoelens

"Ik heb een beetje gemengde gevoelens. Ik ben blij dat ik het zelf gehaald heb, maar het is jammer voor het team.", aldus de Ridderkerker. Volgens Deurloo hoort dat bij de turnsport. "Soms gebeurt dat. Er zijn heel veel factoren die meespelen, maar blijkbaar was het niet genoeg. Dat is jammer."

Over zijn uitvoering was Deurloo, ondanks zijn plaatsing voor de Olympische Spelen niet helemaal content. "Ik ben niet heel tevreden over de wedstrijd die ik geturnd heb, maar wel over de plaatsing."

Maximaliseren

De turner wil zijn kansen open medaille maximaliseren op de Olympische Spelen. "Het is een ticket op naam en niet op land. Dus het is zeker dat ik ga. Ik kan daar doen wat ik wil, ik hoef niet allround te turnen. Dan ga ik volledig voor het onderdeel rek. Daar is de kans om een medaille te halen gewoon aanwezig."