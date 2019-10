Succesvolle proef met 5G-netwerk in Rotterdamse haven

KPN heeft in de Rotterdamse haven tests uitgevoerd met het nieuwe mobiele 5G netwerk. Er zijn telefoon-, videogesprekken en datasessie gehouden met de nieuwste generatie telefoons. De haven is een van de vier testlocaties voor 5G in Nederland, naast Amsterdam Zuidoost, Drenthe en Helmond.

Voor de tests zijn de nieuwste smartphones gebruikt, die ook geschikt zijn voor 5G. Het gaat dan om de Samsung Galaxy S10 5G, de Huawei Mate 20 X en een Oppo Reno 5G.

Volgens KPN is voor de verbinding gebruik gemaakt van een netwerk met een capaciteit van 10 Gigabyte per seconde. Met één van de smartphones lukte het om 1,3 Gigabyte per seconde te downloaden. Het nieuwe 5G is aanzienlijk sneller dan het huidige 4G netwerk.

Een van de 5G-netwerken wordt volgend jaar beschikbaar, na een landelijke veiling van de frequenties. Twee jaar later komt er nog een netwerk bij.