In een seniorenflat in de Dordtse wijk Crabbehof is maandagavond een man zwaargewond geraakt bij een mishandeling. Volgens de politie bloedde de man hevig.

De mishandeling gebeurde bij De Klockelaer aan de Tak van Poortvlietstraat in Dordrecht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk in welk deel van het gebouw de mishandeling plaatsvond.

De politie zegt dat er iemand is aangehouden voor de mishandeling.