Fontijn ronde verder op het WK boksen

Nouchka Fontijn is dinsdag een ronde verder gegaan op het WK boksen. De Schiedamse schakelde tijdens de achtste finale van de klasse tot 75 kilogram in het Russische Oelan-Oede de Kazachstaanse Akerke Bakhytzhan op punten uit (5-0).

Voor Fontijn was het haar eerste optreden op de titelstrijd. De kwartfinales worden gebokst op donderdag 10 oktober. Fontijn ontmoet daarin de Chinese Lu Zheng.

Op het vorige WK in India pakte Fontijn de zilveren medaille. Ze won eerder zilver op de Olympische Spelen (2016), de WK van datzelfde jaar en het EK van 2011. Fontijn werd Europees kampioen in 2014 en zegevierde een jaar later ook op de Europese Spelen.