D66 Rotterdam: neem vliegtuigoverlast Rotterdam-The Hague Airport serieuzer

Rotterdam The Hague Airport

D66 in Rotterdam vindt dat er beter geluisterd moet worden naar omwonenden met klachten over vliegtuigherrie afkomstig van Rotterdam-The Hague Airport. "Er is wel een inspraakmogelijkheid, maar eigenlijk is dat een wassen neus", vindt D66-raadslid Chantal Zeegers.

Dit jaar namen de klachten over geluidsoverlast van de vliegtuigen opnieuw toe. Ook was er een duidelijke stijging zichtbaar van het aantal verschillende klagers.

Dit jaar zijn er al meer dan veertigduizend klachten binnen over het geluid van Rotterdam The Hague Airport. Dat zijn er al meer dan in heel 2018.



Bureaucratisch

Als het aan D66 in Rotterdam ligt mag het aantal vluchten op Rotterdam niet worden uitgebreid. Ook de fractie in de Tweede Kamer pleitte daar eerder dit jaar al voor.

Maar er moet ook iets worden gedaan aan de huidige overlast, vindt Zeegers. "Er is wel een platform, met daarin de luchthaven, provincie, het ministerie én bewoners. Maar dat werkt zo bureaucratisch. Je kan daar wel voorstellen indienen om de hinder te beperken, maar dat kan maar één keer per jaar."

Ook blijkt dat veel van die voorstellen niet haalbaar zijn, omdat ze niet binnen de regels passen. "Op het moment dat het zo ingekaderd is dat er geen enkel voorstel overgenomen kan worden, dan hebben de bewoners er niks aan. Inspraak moet ook echt inspraak zijn."

Klagers

Even verderop woont John Witjes in Schiedam-Noord. "Dat is drie kilometer van de luchthaven", zegt hij.

Dit jaar belde hij al 25 keer met de milieudienst DCMR over toestellen die kwamen overvliegen. "Vaak vliegen ze net langs de wijk, maar soms gaan ze dwars over Schiedam-Noord heen", legt hij uit. "Dan dreunt het volledig hier. Dan is het ook een belletje waard."

Witjes vindt ook dat er serieus gekeken moet worden naar de klachten van omwonenden. "Je kan klagen wat je wilt, maar als ze er niks mee doen, dan gebeurt er gewoon niks."