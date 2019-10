Piepkleine egeltjes opgevangen in Papendrecht

Het nestje egeltjes was eind augustus gevonden bij graafwerkzaamheden in een fruitgaard. Moeder egel bleek te zijn overleden. Omdat de kleintjes niet in staat waren om zichzelf te redden zijn ze door de dierenambulance naar de egelopvang in Papendrecht gebracht.

"Pas toen ik de egeltjes kreeg aangereikt, werd duidelijk dat ze hoogstens een dag oud waren, de navelstreng zat er nog aan", vertelt Kirsten van Doorn, assistent-beheerder bij de egelopvang, op de site van de dierenbescherming.

De beestjes werden op een warmtematje gelegd en gecontroleerd op ziekten en infecties. In de eerste nacht kregen ze om de twee uur melk. "Ik heb toen niet veel geslapen", zegt Kirsten.

Fulltime zorg

Ondanks de intensieve zorg hebben vier van de zes egeltjes de eerste dagen niet overleefd. De andere twee werden naar een vrijwilliger van de egelopvang gebracht, die fulltime zorg kan verlenen.

Wil de Ruiter: "Gelukkig gaat het met de overgebleven kleintjes voorspoedig. Ze zijn nog heel klein, maar vol energie en groeien als kool."