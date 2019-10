Rijnmond stuurt verslaggevers de regio in!

Hoofdredacteur Ib Haarsma en verslaggever Sanne Waldekker leggen uit hoe Rijnmond de regio in gaat

Rijnmond heeft verslaggevers gestationeerd door de gehele regio om nog beter verslag te kunnen doen van wat er speelt in het Rijnmondgebied. Het afgelopen anderhalf jaar is er bij Rijnmond gewerkt aan een systeem waarin iedere plek in ons uitzendgebied is gedekt.

Naast regio-gebonden verslaggevers zet Rijnmond ook een aantal specialisten in op een aantal belangrijke thema’s.

In elke gemeente en streek

Rijnmond wil daar zijn waar het gebeurt. Om deze reden is er gekozen om vaste verslaggevers in elke gemeente en streek te stationeren. Op deze manier zijn we bereikbaar voor alle inwoners van het Rijnmondgebied om samen mooie verhalen te maken, misstanden aan de kaak te stellen en gezamenlijk tot oplossingen te komen.

De regioverslaggevers onderhouden in hun gebied contact met de inwoners maar ook met bedrijven en instellingen. Ook wordt er samengewerkt met de lokale omroepen.

Specialisten

Ook heeft Rijnmond een aantal verslaggevers die specialisten zijn op het gebied van een belangrijk thema. Het zijn thema’s als de haven, de (Rotterdamse) politiek, geschiedenis, rechtspraak & misdaad en evenementen.

Naast deze regioverslaggevers en specialisten zet Rijnmond dagelijks uiteraard ook een aantal algemene verslaggevers en sportverslaggevers in.

Opstelling

De opstelling van deze regioverslaggevers en specialisten ziet er als volgt uit:

Marion Keete - R'dam-Noord en –Oost, Capelle, Lansingerland

Maurice Laparlière - Rotterdam-Zuid en Albrandswaard

Thijs Blom - Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht

Esther Schalkwijk - Alblasserwaard, Gorinchem, Barendrecht, Ridderkerk

Sanne Waldekker - Zuid-Hollandse eilanden

Ronald van Oudheusden - Rotterdam-West en Waterweggebied

Jelle Gunneweg - Haven

Jan Roelof Visscher - Rotterdamse politiek

Marcia Tap - Geschiedenis

Paul Verspeek - Rechtspraak & misdaad

Tenny Tenzer - Projecten en evenementen

Van Eigen Bodem

Op www.rijnmond.nl en TV Rijnmond is vanaf dinsdag 8 oktober ‘Van Eigen Bodem’ te zien. Dit programma wordt wekelijks door een regioverslaggever gemaakt en gaat nog dieper in op zaken die mensen bezig houden in het Rijnmondgebied.

Onze verslaggevers gaan dagelijks op zoek naar wat er speelt in de regio en staan open voor tips en suggesties. Deze kun je kwijt op nieuws@rijnmond.nl.