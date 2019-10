De transformatie van Het Park is begonnen

Het Park bij de Euromast in Rotterdam wordt zoals het was, als het aan Wim Pijbes ligt. Pijbes, directeur van Stichting Droom en Daad en verantwoordelijk voor de renovatie van Het Park, heeft grote plannen, maar hij heeft ook moeten schikken met een compromis.

"Hier is asfalt, dat hoort hier niet", vertelt Pijbes tijdens de wandeling door zijn geliefde park. "Dat gaan we weghalen. Daarmee wordt Het Park hersteld en teruggebracht naar 19e-euwse kwaliteit."

In de loop der tijd is Het Park 'verloederd en verslonst', vindt Pijbes. Daarom mogen de paden in het park maar 1,70 meter breed zijn en moeten meer sierlijk door het park lopen. Ook wilde bosgroepjes moeten weg.

De eerste werkzaamheden zijn zelfs al aan de gang. De contouren van de nieuwe paden zijn door de werkzaamheden al zichtbaar.

Festivals

Tegenover de wensen van Pijbes staat de afspraak dat in Het Park festivals georganiseerd mogen blijven worden. Iets wat Pijbes graag niet meer had gehad. "Het aantal festivals zal worden gereduceerd. Ik vind dat je zorgvuldig met dit park moet omgaan."

Pijbes benadrukt dat Het Park bij de Euromast een Rijksmonument is. "Dat betekent niet dat je iedereen zijn eigen gang moet laten gaan. Ik kan ermee leven als mensen zorgvuldig omgaan met andermans bezit. Als een festivalorganisatie iets kapot maakt en die betaalt niets, dan moeten we daara aan paal en perk stellen."

De gesprekken met de gemeente zijn constructief, stelt Pijbes. Er wordt gesproken over borgstelling voor grote festivals. "Dat is een normaal gebruik, bijvoorbeeld in het Museumpark in Amsterdam. Dat zou je ook hier kunnen doen."

Buitenland

Er wordt ook gekeken naar het Central Park in New York. "In het buitenland zien we dat parken dezelfde problematiek hebben als in Rotterdam. In New York moest het afgelopen zijn met al die problemen."

Daarom moeten volgens Pijbes regels worden afgesproken, waardoor overheden worden geholpen met het beheren van de parken. Iedereen die belang hebben in het park - van organisaties tot wandelaars - moeten volgens hem bij elkaar komen om die regels te maken. "Als je zo'n club formeert, zoals in Amerika, dan laat je zien dat je tot iets heel moois kan komen waar iedereen plezier aan heeft", vindt Pijbes.