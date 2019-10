Marathonloper haalt geld op voor schoolreis naar Efteling - 'Hoe vet zou dat zijn!'

Van Druten kwam op het idee door zijn moeder, die les geeft op de Goede Herderschool in Rotterdam-Hillegersberg-Schiebroek. Zij fluisterde hem in: "Hoe vet zou het zijn als de kinderen komend jaar een schoolreis naar de Efteling zouden kunnen maken?"

De Rotterdammer heeft zijn actie aangemeld bij doneeractie.nl . Hij wil 800 euro ophalen. Tot nu toe staat de teller op 250 euro. En het duurt nog een half jaar voor de Rotterdam Marathon van start gaat. "Ik zie dat wel goed komen."

Op doneeractie.nl staan enkele tientallen soortgelijke acties van mensen die de Rotterdam Marathon lopen voor een goed doel. Van Druten juicht dat toe. "Het is gewoon nodig dat mensen dit doen om zo geld voor goede doelen bij elkaar te sprokkelen. Ook ik ga mijn best doen."

Jessey van Druten is geen onverdienstelijke loper. Hij speelde ooit in de tweede divisie voor Feyenoord en liep de marathon dit jaar in minder dan vier-en-een-half uur. Volgend jaar wil hij de 42 kilometer in minder dan vier uur afleggen.