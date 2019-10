Medailleregen voor Taekwondo Voorne-Putten

De Taekwondo-vereniging van Voorne-Putten heeft vijf medailles gewonnen bij het Nationaal Kampioenschap in Oss. De deelnemers gingen naar huis met vier keer goud en een zilveren plak.

Aan het kampioenschap deden zowel volwassenen als kinderen mee, zoals de 12-jarige Haylie Ketting die eerste werd in de categorie 'team': "Mijn droom is op de Olympische Spelen staan en op het WK. Je moet er hard voor trainen en bereid zijn het uiterste te geven, maar deze sport is echt een deel van mijn leven."

Yance Deflers (40) won zowel een gouden als een zilveren medaille. Hij zit ook in TeamNL en hoopt in mei volgend jaar naar het WK Taekwondo te gaan : "Ik moet veel op reis de komende tijd, maar het is superleuk natuurlijk."

Taekwondo is een oude, Koreaanse verdedigingssport waarbij zelfbeheersing en respect een belangrijke rol spelen. Medaille-winnaar Gerard van der Wagt (51) legt uit: "Het is eigenlijk een denkbeeldig gevecht met een tegenstander. Je voert bepaalde technieken uit op een manier die perfect moet zijn. De jury kijkt bij wijze van spreke of je grote teen de goede kant wel op staat."