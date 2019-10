Verdachte zware mishandeling seniorenflat Dordrecht 'woonde illegaal in een kelderbox'

De man die is opgepakt voor de zware mishandeling van de bewoner van het seniorencomplex in de Dordtse wijk Crabbehof woonde illegaal in een van de kelderboxen. Dat beweren de bewoners van die flat. Bij een ruzie over die bewoning maandagavond, raakte een man zwaargewond.

De schrik zit er ondertussen goed in bij de bewoners van De Klockelaer aan de Tak van Poortvlietstraat. Het bloed in de lift en op de tweede verdieping, waar het slachtoffer werd gevonden, is inmiddels opgeruimd.

Het verhaal over de 'man in de kelderbox' speelt al een tijdje in het complex. Hij zou illegaal wonen in de kelder in de schuur van een van de bewoners.

"Volgens de andere bewoners zijn er de afgelopen tijd wat 'ongure' bewoners bijgekomen. Een daarvan is de eigenaar van die kelderbox", zegt verslaggever Dennis Kranenburg.

De eigenaar zou toestaan dat de 21-jarige man in de kelderbox woont. Andere bewoners kwamen erachter. Ze probeerden hem weg te krijgen door de stroom af te sluiten.

Maandagavond gingen twee mannen naar de kelderbox, maar toen bleek de illegale bewoner weer terug te zijn. Ze vertelden hem dat hij vijf minuten de tijd had om naar buiten te gaan. Daarop trok de man een scherp voorwerp.

Volgens de politie zou het gaan om een mes of een kleine hakbijl. Bewoners ontkennen dat.

De man is maandagavond zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met hem gaat, kon de politie niet zeggen.