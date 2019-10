Verdachte kofferbakmoord blijft vrij

Leon van M. is al ruim een jaar op vrije voeten met zowel een enkelband als een alcoholband om. Volgens het OM is de band gesaboteerd en kan dat betekenen dat de verdachte tegen de afspraken in alcohol heeft gebruikt.

Van M. ontkent dat. De rechter zegt dat er teveel twijfel is en dat is nagelaten bloed te prikken.

De uitspraak in de kofferbakmoord volgt op 19 november in Rotterdam. Justitie heeft 20 jaar cel geëist tegen Leon van M. Hij zou in september 2005 Caroline van Toledo hebben vermoord. Hij zou haar in de kofferbak van haar eigen auto hebben gestopt en die vervolgens in brand hebben gestoken.

Van M. ontkent. Hij zegt er kapot van te zijn dat hem de moord in de schoenen wordt geschoven. “Ik zou nooit iemand kunnen vermoorden. Het ergste is dat degene die het werkelijk heeft gedaan nog vrij rondloopt.”

Justitie voert als bewijs aan dat een DNA-spoor op het stoffelijk overschot wijst naar Leon van M. Daarnaast hebben getuigen belastend over hem verklaard.

De advocaat van Leon van M. zegt dat het DNA slechts beperkt bruikbaar is omdat het beschadigd was. Ook sluit het andere verdachten niet uit. De verklaringen van de getuigen noemt hij tegenstrijdig en ongeloofwaardig.