Het is tijd voor de griepprik, wat zijn de voor- en nadelen?

Wie dat wil, kan deze maanden bij de huisarts een griepprik halen. Mensen die 60 jaar of ouder zijn, of bijvoorbeeld een longziekte hebben, of door medicijnen weinig weerstand hebben, krijgen een uitnodiging. Maar waarom zou je de prik wel of niet halen?

De griepprik is niet verplicht. Ook als je een uitnodiging krijgt, kun je de prik dus weigeren. Je krijgt geen griep van de prik, ook geen lichte vorm. In de prik zitten dode deeltjes van verschillende soorten griepvirussen. Daardoor gaat je lichaam afweerstoffen maken tegen het virus dat heerst. Krijg je toch de griep? Dan is die door de prik minder heftig.

Weet je niet of je de prik wel of niet moet halen? We zetten de belangrijkste voor en nadelen op een rijtje.

Voordelen

- De kans dat je griep krijgt wordt kleiner

- De kans dat je je omgeving besmet wordt daardoor kleiner

- Toch griep? Dan zijn de klachten minder erg

- De kans dat je ernstig ziek wordt of overlijdt door luchtweginfecties

Nadelen

- De griepprik sluit de griep niet helemaal uit

- Je kunt je na de prik een paar dagen naar voelen

- Je arm kan na de prik een tijdje gevoeliger of dikker zijn dan normaal

- In zeldzame gevallen kan je een allergische reactie van de prik krijgen