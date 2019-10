In het nieuwe Rijnmondprogramma ‘Van Eigen Bodem’ laten onze regioverslaggevers mooie verhalen zien uit ons gebied. Het zijn achtergrondreportages die weergeven hoe bijzonder veelzijdig onze regio is. Deze week in ‘Van Eigen Bodem’: Friese paarden uit de Hoeksche Waard.

Charissa en Richard Flier hebben in Mijnsheerenland het bedrijf ‘Frysk Andaluz’. Ze zijn één van de grootste handelaren in Friese paarden van Nederland. Jaarlijks verkoopt het stel zo’n honderd paarden aan klanten in zo'n dertig landen. Bijzondere klanten ook.

“De bekende schrijver Dan Brown bijvoorbeeld, een sultan uit Oman en zelfs een buitenlandse president heeft zes paarden bij ons gekocht”, vertelt Charissa. “Maar daar mogen we verder niks over bekend maken.”

Friese paarden worden gezien als de crème de la crème onder de paarden. De volledig zwarte paarden lopen voor de gouden koets op Prinsjesdag en zijn te zien in allerlei grote Hollywoodfilms.

Als verslaggever Sanne Waldekker komt filmen is er net een klein veulentje geboren. Het achtste veulentje en er worden er elf verwacht dit jaar. Het fokken van paarden is eigenlijk vooral voor de hobby.

“We zijn echt handelaren. Dus we kopen de dieren en trainen ze. We maken ze vertrouwd met de mens en laten ze wennen aan bereden worden. Voor de waarde van het paard is het belangrijk dat het dier er vrolijk en gezond uitziet, dus met mooie spieren. En hoe braver, hoe eerder het paard verkocht wordt.”