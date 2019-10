Oud-toparts Erasmus MC moet 15 maanden de cel in

Een oncoloog van het Erasmus MC in Rotterdam moet definitief vijftien maanden de cel in voor het oplichten van de belastingdienst. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Ook moet de arts een half miljoen euro terugbetalen.

De man kreeg miljoenen van de farmaceutische industrie en gaf dat geld niet op bij de belastingdienst. De man was hoogleraar bij het Erasmus MC en oncoloog in het ziekenhuis. Ook was hij werkzaam in de Daniel de Hoedkliniek.

Volgens de rechter heeft de man tussen de 3,2 en 5,2 miljoen euro ontvangen en verzwegen voor de fiscus. Het geld sluisde hij door naar een bankrekening in Luxemburg.

De belastingdienst kwam de man op het spoor tijdens een onderzoek naar uitgaven met buitenlandse creditcards in Nederland. Mensen die opvallend veel geld uitgaven, zijn daarop onder de loep genomen.