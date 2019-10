Makkelie fluit EK-kwalificatieduel Noord-Macedonië-Slovenië

Danny Makkelie is door de UEFA aangesteld om donderdag de Ek-kwalificatiewedstrijd tussen Noord-Macedonië en Slovenië te fluiten. De Dordtenaar reist met zijn assistenten Mario Diks uit Rotterdam en Hessel Steegstra naar de National Arena Todor Proeski in Skopje.

Slovenië maakt een goede kans om daadwerkelijk naar het Ek van 2020 te gaan. De Slovenen staan in groep G tweede en Noord-Macedonië vierde. De wedstrijd in Skopje begint om 20:45 uur. Vorige maand floot Makkelie tijdens de interlandbreak Kosovo-Tsjechië, dat verrassend met 2-1 door het thuisland werd gewonnen.

Komend weekend wordt er in Nederland niet gevoetbald in de eredivisie, maar wel in de Keuken Kampioen Divisie. De derby tussen Excelsior en FC Dordrecht wordt zondag gefloten door Laurens Gerrets. Op Woudestein wordt er om 14:30 afgetrapt.