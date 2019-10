Onderzoek: Ikazia financieel gezondst, Beatrixziekenhuis minst vitaal

Het Ikazia Ziekenhuis staat er financieel het best voor van alle ziekenhuizen in de regio. Het ziekenhuis in Rotterdam-Zuid krijgt het cijfer 10 van accountant BDO in de jaarlijkse financiële stresstest. Landelijk staat Ikazia op de zesde plaats.

De financiële situatie van het Rivas Zorggroep Beatrixziekenhuis is beduidend minder florissant. Het Gorinchemse ziekenhuis kreeg een 5, terwijl het vorig jaar nog een nipte voldoende liet noteren.

'Deze uitkomst is voor ons geen verrassing", stelt directeur Anja Blonk in een schriftelijke reactie. "Wij zijn ons ervan bewust dat het financieel resultaat op de lange termijn moet verbeteren en maken hier werk van."

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis begeeft zich ook in de gevarenzone. De Dordtse instelling met vestigingen in Sliedrecht en Zwijndrecht staat de laatste jaren bijna onderaan de lijst met rapportcijfer 6.

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Het ziekenhuis in Dirksland gold jarenlang als absolute koploper als het gaat om financiële gezondheid. In de stresstest van BDO krijgt het kleine ziekenhuis op Goeree-Overflakkee voor het eerst in vier jaar geen 10 maar een 8.

Spijkenisse Medisch Centrum

De opvolger van het Ruwaard van Putten is de afgelopen jaren fors opgeklommen in de stresstest. Na het faillissement in 2013 kreeg het ziekenhuis jaren op rij een 1 van de onderzoekers. Momenteel laat het hospitaal in Spijkenisse een 8 noteren, een punt minder dan vorig jaar.

Maasstad Ziekenhuis

Het Maasstad Ziekenhuis, een fusie tussen het Zuiderziekenhuis en Sint Clara, laat mooie cijfers zien. De instelling wordt daarvoor beloond met rapportcijfer 8.