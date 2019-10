Inspectie sluit slecht werkend Rotterdams thuiszorgbedrijf Naborgh

Bij een eerdere controle bleek dat Naborgh niet voldeed aan acht van de twaalf normen. Daarna is het alleen maar slechter geworden, stelt de inspectie.

Vorige week dinsdag kwam een inspecteur langs voor een onaangekondigde controle, waarbij bleek dat er nieuwe cliënten waren aangenomen en dat er niet voldoende personeel was. Volgens de inspectie is de kwaliteit van de zorg daardoor niet te waarborgen.

Eerder hadden zorgverzekeraars DSW en CZ hun betalingen aan het bedrijf stopgezet, nadat Naborgh in opspraak was gekomen door publicaties van KRO-NCRV's Pointer, Reporter Radio en Follow the Money.

Over de oprichtster van het bedrijf schreef Follow the Money eerder: "De 29-jarige verpleegkundige Shanna Naborgh (...) richtte het bedrijf in 2015 op, na eerder als zelfstandig verpleegkundige te hebben gewerkt. Twee jaar later had ze zichzelf een miljoen euro winst uitgekeerd."

Nadat Naborgh in opspraak raakte vertrok veel gekwalificeerd personeel. Anderen meldden zich ziek of werden ontslagen.