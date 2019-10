'Je verwacht dat Stam bij Feyenoord een verdediging kan neerzetten'

Feyenoord en Sparta zijn in de eredivisie op een kwart van het aantal wedstrijden. Na negen speelronden maakt sportverslaggever Sinclair Bischop de balans op. Hij is kritisch op Feyenoord en vol lof over Sparta.

Vlak voor aanvang van het eredivisieseizoen deden Sinclair en Dennis van Eersel voorspellingen over het komende jaar. Sinclair voorspelde dat Feyenoord misschien wel tweede kon worden. "Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Daar zat ik helemaal naast", geeft Sinclair toe.

Op deze losse flodder na, zijn de voorspellingen van Sinclair tot nu toe grotendeels of helemaal uitgekomen. Zo dacht hij afgelopen zomer dat de verdediging van Feyenoord wel eens zou kunnen teleurstellen, met Eric Botteghin in het bijzonder.

"Als je kijkt naar hoeveel tegendoelpunten Feyenoord nu al tegen heeft gekregen, dat is echt schrikbarend", zegt Sinclair. "De verdediging is zo lek als een mandje. Het gekke is ook dat je flink hebt geïnvesteerd in de defensie."

Sinclair noemt bijvoorbeeld het binnenhalen van huurlingen Rick Karsdorp en Edgar Ié, en de Argentijnse miljoenenaankoop Marcos Senesi. "Dan verwacht je dat een verdediging neergezet kan worden door trainer Jaap Stam, die nota bene verdediger is geweest. Je kunt dan vaker de nul houden en dan hoef je voorin niet veel te scoren om te winnen."

Ligt het alleen maar aan de verdediging? "Het zijn ook veel omschakelmomenten", merkt Sinclair op, die vindt dat de balans bij Feyenoord niet goed is afgesteld.

Sparta

In de zomer voorspelde dat Sinclair dat Sparta de verrassing van de eredivisie kon worden. De Kasteelclub overtreft momenteel alle verwachtingen met een vijfde plaats. "Maar dat Sparta vijfde zou staan, dat had niemand verwacht. Ik ook niet."

Sinclair stipt het stabiele beleid aan bij Sparta, waar trainer Henk Fraser en technisch manager Henk van Stee een groot aandeel in hebben. "Dus je zag het eigenlijk ook wel aankomen", zegt Sinclair, die vindt dat Henk & Henk prima bij Feyenoord kunnen passen.

Het collectief van Sparta is sterk, vindt Sinclair. "Niemand speelt een onvoldoende." Hij benadrukt ook de sterke prestaties van smaakmakers Halil Dervisoglu en Abdou Harroui.

Ook Tim Coremans krijgt een pluim van Sinclair: "Je kunt ook van hem genieten. Je zou Coremans tekort doen als je alleen naar het stadion zou komen voor bijvoorbeeld Dervisoglu."

