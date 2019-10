Straatvraag: Haal jij de griepprik?

De komende maanden kan iedereen bij de huisarts de griepprik halen. Senioren van 60 jaar of ouder en mensen met een groter risico op longaandoeningen, krijgen een uitnodiging van de huisarts. De prik is niet verplicht.

"Ik ga hem ieder jaar halen, omdat ik het één en ander mankeer", vertelt een man op straat. Een ander ziet het nut er niet van in. "Mijn vader haalt elk jaar de griepprik en is steevast een week later ziek."

Rory de Vries, als viroloog verbonden aan het Erasmus MC, zegt dat het onmogelijk is dat je griep krijgt van de prik. "Wat je wel kan hebben, is een reactie de vaccinatie. Je kan last hebben van zwellingen of roodheid."

Poll

Van de mensen die anoniem reageerden op onze poll haalt bijna 8 procent de griepprik zonder tot de risicogroep te behoren. 24 procent van de bezoekers zegt geen griepprik te halen, maar wél bij de risicogroep te horen.

Bekijk de video over griepprik van verslaggever Suzanne Mulder hierboven.