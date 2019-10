Geen stunt voor turnsters Thorsdottir en Visser

Voor de Nederlandse turnsters was deelname aan de finale eigenlijk een bonus. Nederland haalde in de kwalificaties verrassend de zesde plek. Bovendien is de ploeg al geplaatst voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

De zege tijdens de landenwedstrijd ging naar De Verenigde Staten. De regerend wereldkampioen kwam het team tot een score van 172,330. Achter Team USA eindigde Rusland als tweede met 166,529. Italië verraste met een derde plaats (164,796 punten).