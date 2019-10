DNA-spoor op stuk touw in Rotterdamse moordzaak uit 1991

Het touw waarop het DNA-spoor is gevonden

Door nieuwe technieken heeft de politie een DNA-spoor te pakken van iemand die waarschijnlijk betrokken was bij de gewelddadige dood Aziz Muhammed in Rotterdam. De 40-jarige Pakistaan werd op 8 september 1991 gevonden in de kofferbak van zijn auto, die stond geparkeerd aan de Spangesekade. Met het DNA-spoor hoopt het cold caseteam van de politie de moord op Aziz Muhammad alsnog op te kunnen lossen.

Het Nederlands Forensisch Instituut heeft de DNA-sporen aangetroffen op een oranje stuk touw. Daarmee was het slachtoffer vastgebonden.

Het aangetroffen genetisch materiaal komt niet voor in de DNA-databank. De persoon die nu wordt gezocht, is dus waarschijnlijk nooit met politie en justitie in aanraking geweest voor een vergrijp waarvoor DNA moet worden afgestaan.

Rechercheurs van het cold caseteam willen graag in contact komen met mensen die Aziz Muhammed hebben gekend en meer kunnen vertellen over het leven dat hij leidde. Voor zover bekend had de Pakistaan met niemand ruzie. Hij stond bekend als een "zachtaardig persoon".

Illegaal

Aziz kwam in 1985 naar Nederland. In Pakistan liet hij een vrouw en vijf kinderen achter. Vier kinderen waren van een overleden familielid, het vijfde kind van hemzelf.

De eerste jaren was De Pakistaan illegaal in Nederland. Hij werkte als meubel-stoffeerder op verschillende plekken, onder meer op de Beijerlandsestraat in Rotterdam. Afwisselend woonde hij bij familie en vrienden.

Ondanks zijn Pakistaanse huwelijk trouwde hij in 1988 met een Nederlandse vrouw. Het was een schijnhuwelijk, waarvoor hij haar 12 duizend gulden betaalde. Het stel woonde niet samen.

Op zijn laatste zaterdag werkte Aziz samen met zijn neef in de meubelstoffeerderij. Na hun werkdag aten ze iets bij een familielid aan de Haringpakkersstraat. Aziz zei daarna dat hij nog even naar zijn Nederlandse vrouw zou gaan en dan naar een feest bij de Pakistaanse ambassade in Den Haag. Op de laatste plek kwam hij nooit aan.

Toyota Corolla

De volgende middag, zondag 8 september 1991, vond een wandelaar het lichaam van Aziz Muhammad in de kofferbak van zijn eigen, witte Toyota Corolla. Het slachtoffer bleek zwaar te zijn mishandeld en te zijn overleden aan verwondingen aan hoofd, hals en bovenlichaam.

De Nederlandse echtgenote van het slachtoffer werd kort na de moord in 1991 aangehouden. Zij ontkende iedere betrokkenheid bij Aziz’ dood en er was onvoldoende bewijs om haar te veroordelen. De vrouw is inmiddels overleden.

Tot 2006 konden moorden in Nederland verjaren. De verjaringstermijn voor onopgeloste moorden lag op achttien jaar. Werd de moordenaar daarna alsnog opgepakt, dan kon deze niet meer vervolgd worden. Deze verjaringstermijn dateerde nog uit de negentiende eeuw.

Indertijd werd het onmogelijk geacht na zo'n lange tijd nog betrouwbaar bewijs te vinden. Door verbeterde opsporingstechnieken als DNA-onderzoek en database-matching is die gedachte echter achterhaald. Moordzaken verjaren nu niet meer.