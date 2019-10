Jonge Rotterdamse voetballers maken zich klaar voor WK in Barcelona

Rotterdam doet het goed als het aankomt op jong voetbaltalent. Een groepje jonge voetballers uit Rotterdam-Zuid gaat in de nacht van dinsdag op woensdag richting Barcelona om Nederland te vertegenwoordigen in de Danone Nations Cup.

Het is aan de jonge Rotterdammers om ervoor te zorgen dat Nederland eindelijk eens eerste wordt op een WK. "Maar het wordt niet makkelijk, want de teams hebben zich niet voor niets ook allemaal geplaatst", zegt Joël, één van de jonge voetballers die in Spanje hoopt te schitteren.

Aan het roer van deze groep uit Rotterdam-Zuid staat Yassin el Bouyakoubi. "Het zijn allemaal jongens van 11 á 12 jaar uit de omgeving van het Zuiderpark. Daarmee hebben we de regiofinale gewonnen en later ook de landelijke finale", zegt de trainer trots. Hij wil niet uitspreken dat zijn team ook de favoriet is in Spanje. "We zitten onder andere in de poule bij Japan en die werden vorig jaar kampioen, dus het wordt zeker niet makkelijk."

Voor de jonge voetballers is het vooral een leerzame ervaring, waarbij plezier centraal staat, legt de trainer later uit. "Maar we kunnen daar wel winnen", zegt één van Yassin's pupillen strijdbaar. "We zijn echt een team en zijn zowel verdedigend als aanvallend heel goed."