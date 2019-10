Feyenoord Basketball boekt verrassende zege op Donar

Feyenoord Basketball heeft dinsdagavond een verrassende 102-93 zege geboekt op de koploper uit de Dutch Basketball league, Donar uit Groningen. Mede door een goede start wisten de mannen van trainer Toon van Helfteren te zorgen voor een stunt in het Topsportcentrum.

In het eerste kwart namen de Rotterdammers met nog iets minder dan zeven minuten te gaan een 12-0 voorsprong. Die rust liep tot de rust nog verder uit tot 63-40. In het tweede bedrijf kwam de Groningse finalist van vorig jaar nog wel terug, maar de zege kwam niet meer in het geding voor Feyenoord Basketball.

Door de zege klimt Feyenoord naar de zesde plaats met twee punten uit twee gespeelde wedstrijden. Eerder dit seizoen verloren de Rotterdammers nipt van de nieuwe koploper Leiden.