Oud-minister en PvdA-politicus Ella Vogelaar overleden

Ella Vogelaar in 1988 als voorzitter van de onderwijsvakbond ABOP. Foto: Rob C. Croes/Anefo

In haar woonplaats Utrecht is oud-politicus van de PvdA en oud-voorzitter van de ABOP Ella Vogelaar overleden. Vogelaar was minister van Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet Balkenende IV (2007-2010). Ze verbond in die functie haar naam voor altijd aan de zogeheten ‘Vogelaarwijken'. Een groot aantal van die wijken lag in Rotterdam, Dordrecht en Schiedam. Ella Vogelaar maakte zelf een einde aan haar leven.

Ella Vogelaar stelde al snel na haar aantreden als minister in 2007 een lijst op van veertig probleemwijken die volgens haar meer aandacht moesten krijgen op het gebied van wonen, werken, leren, integreren en veiligheid.

Vogelaarwijken Rijnmond

De Vogelaarwijken in onze regio waren onder meer in Rotterdam het Oude Westen en Oude Noorden, Crooswijk, Bergpolder en de Zuidelijke Tuinsteden. In Schiedam ging het om Nieuwland en in Dordrecht Wielwijk/Crabbehof.

Voor de plannen van Vogelaar was door het kabinet-Balkenende geen geld vrijgemaakt. Ze moest het geld zelf ophalen bij onder meer de woningcorporaties. Die deden beloftes, maar stelden ook voorwaarden. Uiteindelijk kwam er veel minder geld dan was toegezegd.

Het effect van de wijkaanpak van Vogelaar was nog lang na haar vertrek uit de politiek een onderwerp van onderzoek en discussie. Het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid is landelijk het enige project dat nog aan de wijkaanpak van Vogelaar herinnert.

Ss Rotterdam en Woonbron

Ella Vogelaar was ook op andere manieren met onze regio verbonden. Zo lag ze als toezichthouder onder vuur door de affaire rond het ss Rotterdam waarbij woningcorporatie Woonbron haar hand overspeelde. Woonbron wilde het oude vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn ombouwen tot hotel- en congreslocatie en had daar zes miljoen euro voor uitgetrokken.

Maar de verbouwing liep volledig uit de klauwen. In het najaar van 2008 bleek dat de kosten inmiddels waren opgelopen tot ruim boven de 200 miljoen euro. Ella Vogelaar, die de woningcorporaties onder zich had, had zwaar gefaald in het toezicht, zo stelden de PVV en SP. De laatste partij diende zelfs – tevergeefs – een motie van wantrouwen in tegen Vogelaar.

GeenStijl

Aan het kamerdebat begin november 2008 waren al meerdere incidenten vooraf gegaan waardoor de geloofwaardigheid van Vogelaar als bewindspersoon zwaar op de proef was gesteld. Toenmalig medewerker van GeenStijl Rutger Castricum – geen onbekende in Rotterdam – speelde daar onder meer een rol in. Hij achtervolgde in najaar 2008 Vogelaar met vragen over een spindoctor die ze zou hebben aangetrokken om haar imago te verbeteren. Vogelaar bleef minutenlang zwijgen tegenover Castricum. En hij bleef filmen. En zond dat integraal uit. Voor velen leek het lot van Vogelaar in de nationale politiek daarna bezegeld.

De PvdA zei in november 2008 het vertrouwen op in Vogelaar nadat ze opnieuw onder vuur was komen te liggen, dit keer omdat ze zonder overleg de Verwijsindex Antillianen had afgeschaft. De index was bedoeld om jongeren van Antilliaanse afkomst beter herkenbaar te maken voor hulpverlening, politie en justitie in Nederland. De index lag op de Antillen zwaar onder vuur.

Na deze laatste 'misstap' trad Vogelaar af en verdween uit de nationale politiek. Ze werd onder meer lid van de Raad van Commissarissen van een woningcorporatie voor sociale woningbouw in Utrecht en schreef een boek over haar tijd in Den Haag ‘Twintig maanden knettergek’.

Ella Vogelaar overleed maandag op 69-jarige leeftijd. Haar familie maakte dinsdag bekend dat ze na een periode van depressies zelf een einde heeft gemaakt aan haar leven.