Amerikaan voor de rechter voor ontucht met Rotterdamse (12)

In Rotterdam is de eerste zitting van de rechtszaak tegen een 50-jarige Amerikaan. Hij wordt verdacht van het seksueel misbruiken van een 12-jarig meisje uit Rotterdam.

Ook wordt de man ervan verdacht dat hij de scholiere heeft weggehouden bij haar ouders. Het gaat om een voorbereidende zitting. Inhoudelijk wordt de zaak nog niet behandeld.

Het meisje verdween eind juni spoorloos, waarop de politie een Amber Alert uitgaf. Ze werd een dag later met de James B. in een hotel in Rotterdam aangetroffen.

Acht jaar

James B. riskeert acht jaar cel voor de ontucht en het 'onttrekken aan het ouderlijk gezag' van het slachtoffer. Volgens justitie was er sprake van vergaande seksuele handelingen, waaronder het binnendringen van haar lichaam.



Volgens het Openbaar Ministerie (OM) had James B. de actie goed voorbereid. Zo zou hij met het 12-jarige meisje hebben afgesproken op Rotterdam CS om de sleutel van de hotelkamer af te geven. Daar moest ze alleen naartoe gaan. Hij volgde later. Hij deed dat mogelijk omdat ze dan niet samen in het hotel zouden worden gezien.

De man zou vooraf al contact gehad hebben met het slachtoffer. Het meisje zou bevriend zijn met de dochter van James B..