Het weer van vandaag: houden we het vandaag wel droog?

Vandaag is er slechts af en toe zon met in de loop van de dag meer (stevige) buien en bestaat er kans op een klap onweer. De meest actieve buien vallen aan zee.

In de middag wordt het 13 graden en waait er een matige en aan zee (vrij) krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht gaan de buien door en koelt het af naar 9 graden. Aan zee staat een (vrij) krachtige zuidwestenwind.

Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in de ochtend nog enkele buien. Het wordt 16 graden en de zuidwestenwind waait matig en aan zee (vrij) krachtig.



Vooruitzichten

Op vrijdag is het bewolkt en valt er enige tijd regen. In het weekend is er af en toe zon en bestaat er kans op een bui. De temperatuur gaat flink omhoog en op zondag kan het wel 20 graden worden.

U kunt hier klikken voor de decade- en maandgemiddelde van het KNMI in Rotterdam.