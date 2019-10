'Deel je medisch dossier met andere medische hulpverleners!'

Griepvirussen kunnen zich makkelijk verspreiden en mensen ziek maken, zeker nu het griepseizoen van start is gegaan. Met name oudere mensen halen deze weken hun griepprik bij de huisarts.

Volgens het Landelijk Schakelpunt is dat hét moment om je medische dossiers te delen. Het schakelpunt zorgt ervoor dat het dossier dat de apotheker over een patiënt heeft wordt gedeeld met andere zorgverleners zoals het ziekenhuis.

"Het is belangrijk omdat er nu mensen op de huisartsenpost komen en van die mensen zijn de gegevens niet beschikbaar", zegt Marianne Plandsoen van het schakelpunt. "Als die gegevens wel beschikbaar zijn, kan er betere zorg verleend worden."

Het delen van de gezondheidsgegevens in de dossiers is alleen mogelijk als er toestemming voor wordt gegeven. "Het delen van die dossiers gebeurt alleen als het nodig is voor een behandeling die voor jou noodzakelijk is."

Toestemming geven voor het delen van het dossier gebeurt bij de huisarts, omdat het dossier daar blijft liggen. "Het wordt niet centraal opgeslagen", legt Plandsoen verder uit.

Vooral in Rotterdam en omgeving hebben veel mensen die toestemming nog niet gegeven, zegt het schakelpunt. Daarom is er vanuit die organisatie extra aandacht voor. Huisartsen worden opgeroepen om aan mensen die bij de huisartstenpost komen te vragen of ze hun dossier willen delen met andere hulpverleners.

Privacy

De belangrijkste reden dat mensen hun gegevens niet willen delen is dat ze bang zijn dat dit ten koste gaat van hun privacy. "Maar deze werkwijze is juist heel veilig", gaat Plandsoen verder. "Het ligt bij de huisarts en het wordt pas geraadpleegd als het voor de behandeling nodig is."

Verzekeraars hebben geen inzicht in het dossier. Die zijn niet aangesloten op het schakelpunt.

Mensen kunnen zelf ook hun eigen dossier inzien. Op www.volgjezorg.nl kan ingelogd worden met DigiD. Dan is ook te zien welke zorgverleners allemaal inzicht kunnen hebben in het dossier of wie de dossiers hebben opgevraagd.

Mensen die hun toestemming willen intrekken, kunnen dat ook via de huisarts doen of online.