Race of the Classics aangepast vanwege 'heftig weer'

De veertiende editie van de Race of the Classics voor Young Professionals met klassieke zeilschepen is aangepast vanwege het weer. De schepen gaan woensdag eerder weg en gaan naar Den Helder in plaats van Engeland.

"Er wordt heftig weer verwacht", zegt Martine Peeters van de organisatie. "Heftige wind, golven van twee meter hoog. Het wordt een pittige koers. Dus hebben we het vertrek iets vervroegd, zodat we niet meteen de nacht inzeilen."

De jongerenversie van de Race of the Classics wordt gehouden door 23 schepen met ongeveer zevenhonderd 'jonge professionals' aan boord. "Dan gaat het om mensen die bij vooraanstaande bedrijven werken", gaat Peeters verder. "Dan kan je denken aan bedrijven als PostNL, Campina, NS, Philips, TataSteel en CapGemini."

Pillen uit België

Al rond half acht was het een enorme bedrijvigheid aan de Veerhaven in Rotterdam. Anders dan bij de eerste Race of the Classics in 1989 rijden nu de bestelwagentjes van online-supermarkten af en aan.

En ondanks het 'vroege uur' zat de stemming er bij de deelnemers er al goed in. "Heerlijk geslapen", zegt een van de debutanten, die toegeeft dat hij nog nooit eerder gezeild heeft. "We gaan het allemaal wel zien. Vannacht ben ik aan boord lekker in slaap geschommeld. Maar komende nacht wordt wel spannend."

Toch verwacht de schipper dat in de loop van de dag driekwart van de opvarenden 'over de reling hangt' door zeeziekte.

"Maar we hebben allemaal pillen tegen zeeziekte", zegt een van de dames aan boord. Een ander zegt dat hij zelfs pillen uit België heeft. "Ik heb pillen uit Indonesië tegen zeeziekte, maar die durfde ik niet in te nemen."