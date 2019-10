Wie is de BN'er die onherkenbaar optreedt?

Mysterie alom. Want wie is de bekende Nederlander eigenlijk, die zaterdag totaal onherkenbaar op een Rotterdams concertpodium gaat staan?

Misschien wel het leukste mysterie van dit weekend draait om Les Robots. Dat is de naam van een nieuwe band die dit weekend een debuutalbum presenteert in de Rotterdamse concertzaal Rotown.

De Franse bandnaam blijkt niet het enige mysterieuze aan de groep.

De bandleden treden namelijk op in futuristische spacepakken. En in een van die pakken huist een bekende Nederlander met Rotterdamse connectie.

"Met behulp van een breed instrumentarium van bijvoorbeeld klavier, orgel en percussie schept dit kwartet een utopisch sci-fi landschap vol vliegende auto’s, robotbutlers en glitterende ruimtepakken", laat Rotown alvast weten over de show - maar wie er in die pakken zit staat er niet bij.

Maar wie de BN'er is die komt spelen? Daar kom je pas achter als je gaat kijken.

Les Robots treedt zaterdagavond op in Rotown in Rotterdam. Aanvang 21:00 uur, er zijn nog kaarten verkrijgbaar. In het uitgaansprogramma van Rijnmond, TO DO, krijgt de show deze week volop aandacht.