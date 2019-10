Nederland naar Europees Hof om pulsvisserijverbod

Een nieuwe maatregel mag pas worden ingesteld als het best beschikbare wetenschappelijke advies is geraadpleegd en dus zijn de EU-regels overtreden. Volgens wetenschappers is pulsvissen juist beter voor het zeeleven dan oudere vismethoden.

Bij pulsvisserij worden vissen met kleine elektrische schokken uit de bodem opgeschrikt. Het Europees Parlement stelde dit jaar een verbod in. Volgens vissers uit Frankrijk en natuurorganisaties wordt al het zeeleven uitgeroeid met de moderne vismethode.

Een deel van de Nederlandse pulsvissers zit in Stellendam op Goeree-Overflakkee. De procedure kan jarenlang duren. Tot aan de uitspraak moeten de Nederlandse vissers zich aan het verbod houden. Een deel van de vissers heeft het pulstuig al moeten inleveren.