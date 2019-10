Van Maanenbad opnieuw gekozen tot 'beste zwembad van Nederland'

Voor de tweede keer op rij is het Rotterdamse Van Maanenbad gekozen tot 'Beste zwembad van Nederland'. In Utrecht werd dinsdag het 'gouden zeepaardje' uitgereikt aan de medewerkers van het bad.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de Zwembadbranche-dag in Utrecht. Niet een jury, maar gebruikers van het zwembad wordt via een enquête gevraagd een cijfer te geven voor onder meer gastvrijheid, hygiëne en veiligheid. Het Van Maanenbad in Rotterdam-Blijdorp scoorde een 8,9.

Zwembadmanager Jan Pott is er blij mee: "Het cijfer is zelfs nog iets hoger dan vorig jaar toen we de prijs ook wonnen. We doen ons best en dat zie je in de beoordelingen terug."

"We gaan gewoon door waar we dagelijks mee bezig zijn hier in het zwembad. Dat is vooral onszelf zijn en doen wat we leuk vinden, blijkbaar is dat de formule," zegt Pott.

Het zwembad uit 1937 aan de Van Maanenstraat heet officieel het Sportfondsenbad Noord. In 2002 kreeg het bad, met buitenbad, de status van Rijksmonument. In 2014 startte een grote renovatie en werd het gebouw grotendeels hersteld in de sfeer van de jaren dertig. In april 2015 werd het zwembad feestelijk heropend.