Barendrechters zitten niet te wachten op nieuwe afvalbakken

Barendrechters krijgen vanaf deze week twee afvalcontainers. Een voor GFT-afval en een voor papier. In totaal worden er 30.000 containers uitgedeeld. "Die bakken willen we echt niet hebben!"

"Zoals het er nu uitziet, ziet het er netjes uit. Een opgeruimde wijk. Die wordt straks ontsierd door al die gekke dingen", vertelt Hans Grashoff van Buurt Bestuurt Middeldijkerplein.

Hij staat niet alleen met z'n mening. Ruim 4 duizend inwoners hebben eerder een petitie getekend tegen de nieuwe bakken.

Netjes

"Het ziet er nu redelijk netjes uit in de voortuin. We moeten de auto er al parkeren. En waar moet ik dan de twee containers neerzetten", zegt buurtbewoner Ed Mol. "Er is misschien toch niet helemaal goed over nagedacht."

"Ik begrijp dat het vervelend is", vertelt wethouder Cees Schaap. "Niemand zit te wachten op van die plasticbakken in de tuin. We hebben getracht om het zo min mogelijk te houden. Hier zijn het maar twee bakken. Een gemeente verder zijn het vier bakken. Ik heb zelfs voorbeelden gehoord van zes bakken", vervolgt Schaap.

De wethouder wil het scheidingspercentage omhoog krijgen. Barendrecht scoort nu slecht. Daardoor lopen de kosten voor de afvalinzameling op.

"Maar waarom dan een bak voor papier. Zeker nu er nee-nee stickers op de deur zitten", vertelt een Barendrechter. Een bak voor plasticafval zou effectiever zijn.

Gemeenschappelijke bak

In de wijk Buitenhof is een gemeenschappelijke afvalcontainer geplaatst. Een soort 'cocoon'. In de smalle straten van de wijk is geen plaats voor de vuilniswagens. Grashoff zou deze 'Cocoon' ook graag in zijn wijk zien.

Maar die gemeenschappelijke bakken zijn volgens de wethouder te prijzig en minder effectief. Mensen zouden hun afval beter scheiden in eigen afvalcontainers.

De komende weken worden de bakken uitgedeeld. Ze kunnen meteen gebruikt worden. Ze worden om de twee weken opgehaald.

Barendrechters kunnen de bakken ook weigeren maar dan moeten ze zelf hun afval gescheiden aanleveren. Het afval wordt dan niet opgehaald. "Je moet dus eigenlijk wel", zegt Mol.