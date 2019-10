Opnieuw Amerikaanse troepen en heli's in Rotterdamse haven

De Amerikaanse helikopters bij de verplaatsing in juni 2018. Foto: Koen van Weel - ANP

De komende week zijn weer Amerikaanse legereenheden te zien in de Rotterdamse haven. Zo'n 1700 militairen en tientallen helikopters gaan via de haven naar de Verenigde Staten.

Het gaat om een een Amerikaanse eenheid, die onderweg terug is naar Fort Stewart in Georgia. Er gaan ook tachtig Blackhawk-, Apache- en Chinook-helikopters mee.

Het transport maakt deel uit van de Amerikaanse troepenmacht in Europa. Die is de laatste jaren groter geworden, in verband met de toegenomen spanningen met Rusland, schrijft het ministerie van Defensie.

Tegelijkertijd met de terugkeer van het materieel en troepen naar de Verenigde Staten, komen er ook 3500 militairen aan in Vlissingen, om naar Duitsland te gaan.