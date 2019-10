Man die Rotterdams meisje (12) misbruikte langer vast

Justitie gaat er vanuit dat hij het meisje twee dagen in een kamer in het Hilton hotel in Rotterdam heeft gehouden en ontucht met haar heeft gepleegd. DNA van het meisje is op zijn lichaam gevonden.

Volgens justitie hebben beiden elkaar leren kennen via de online game Star Stable. Daarbij zou de 50-jarige James B. ook seksuele toespelingen hebben gemaakt in chatgesprekken.

'Bijzondere belangstelling voor minderjarigen'

Hij arriveerde op 27 juni van dit jaar op Schiphol en reisde door naar Rotterdam. Vervolgens boekte hij een hotelkamer voor hun beiden.

Volgens zijn advocaat heeft de man nooit een bijzondere belangstelling gehad voor minderjarige kinderen.

Justitie heeft aan de media gevraagd de naam van het meisje niet meer te vermelden en terughoudend te zijn met de details over de ontucht.

Tegen de Amerikaan loopt nog een tweede onderzoek van justitie. Een vrouw uit Eindhoven heeft aangifte gedaan van verkrachting. De verdachte zal daar volgende maand over worden gehoord.