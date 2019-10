Drie dagen muziek tussen de jeneverketels in Schiedam

Drie dagen muziek in de Noletloods aan de Buitenhavenweg in Schiedam

Een spectaculaire opening in 'New Orleans Stijl' belooft Nathalie Lans, organisator van Music Distillery. Vrijdag start het driedaagse muziekevenement in de loodsen van Nolet, bekende jenevermaker in Schiedam en oudste familiebedrijf van Nederland.

"Burgemeester Lamers opent het officieel, samen met Hans Dulfer aan de vooravond van zijn tachtigste verjaardag", zegt Nathalie Lans. "En natuurlijk neemt hij ook dochter Candy mee." Verder is er in het weekend muziek te horen van Massada, is er een Donna Summer Tribute, DJ Cross, Ellen ten Damme, Etuk Ubong, Wouter Kiers Band, kortom alle smaken komen boven, "net als bij het distilleren van jenever", vult Lans aan.

Wereldspeler

In de loodsen aan de Buitenhavenweg in Schiedam wordt al druk gewerkt aan de podia. Ook in de Nolet-kantine worden podia opgebouwd. "Het is een beetje underground, we kunnen zo'n 600 man per dag kwijt hier en dan blijft het ook leuk", zegt Lans. Naast haar glundert Corry Nolet, echtgenote van Karel Nolet, de huidige grote baas van de wereldspeler Ketel 1 op de wodka- en jenevermarkt. "Het wordt spektakel in Schiedam", zegt Corry lachend. Ze geniet zichtbaar van de gastvrijheid die ze kan bieden aan de muziekliefhebbers. Music Distillery wordt voor de derde maal gehouden in Schiedam.

New Orleans

Speciale gast is MC Piper uit New Orleans. "Hij zal het festival op stelten zetten met zijn eigen stijl van presentatie en muziek", zegt Lans. "De Amerikaan is nog nooit buiten de VS geweest en is overdag professor in de DNA-techniek, maar 's avonds een beest."

Op de website van Music Distillery staat het complete programma van de drie muzikale dagen.