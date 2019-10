Verdachte mishandeling agent bij trouwstoet opgepakt, zat verstopt onder bed

Het gaat om een 25-jarige Rotterdammer, die in een huis in Lopik is gearresteerd. Hij is door een arrestatieteam onder een bed vandaan gehaald, waar hij zich had verstopt.

De agent in kwestie reageert eind augustus op een melding van een trouwstoet die de Maasboulevard en de Westzeedijk blokkeert en overlast veroorzaakt. Als de agent één van de feestgangers wil arresteren, wordt hij door iemand anders hard in zijn nek geslagen.



Hij verliest zijn bewustzijn en heeft tot op heden nog veel last van de gevolgen. Hij is nog altijd niet volledig aan het werk.

Tips

De dader rent na het incident weg en is sindsdien spoorloos. Niemand uit de groep trouwgasten geeft hem aan bij de politie. Via Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht worden videobeelden verspreid waarop te zien is hoe de verdachte de agent toetakelt. Daarover komen meerdere tips binnen bij de politie. Mede door die tips kan de verdachte in Lopik worden opgepakt.

Naast de woning in Lopik is ook een huis in Rotterdam doorzocht. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.