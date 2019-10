Neergeslagen agent na aanhouding: Gevoel van opluchting

De Rotterdamse agent Gert Jan de Jonge is blij dat de man die hem eind augustus neersloeg is aangehouden. "Een gevoel van opluchting overheerst. Ik hoop dat het rust geeft."

De 25-jarige Rotterdamse verdachte - die De Jonge neersloeg na het stopzetten van een trouwstoet - werd aangehouden in Lopik.



"Ik wist dat ze hem in beeld hadden", vertelt De Jonge. "Dinsdag had ik een gesprek met burgemeester Aboutaleb en eenheidschef Hans Vissers. Toen is mij gezegd dat ze de verdachte hoopten aan te houden."

Woensdagmorgen kreeg hij het bericht dat de verdachte daadwerkelijk in de boeien was geslagen. "Dat was een fijn gevoel."

Grote impact

De Jonge is blij met alle mensen die er zoveel energie in hebben gestopt. "De collega's hebben alles gedaan om de verdachte te vinden. Maar ik ben ook blij met de hulp van het publiek. Zo zijn de beelden uiteindelijk naar buiten gekomen. En vervolgens kwamen er ook nog dertig tips. Geweldig!"

Het zien van de beelden had een grote impact op De Jonge. "Dat kwam heftig binnen. Vooral omdat ik zag dat het een zware klap was. Maar dat heeft mij er ook van overtuigd dat ik weinig anders had kunnen doen. Mijn collega's zeiden nog: 'Zo, dat was een klap'. Nee, ik ben blij met al het meeleven, meezoeken en meedenken."

Verder is het voor De Jonge vooral afwachten. "Het is nu verder aan justitie om de zaak rond te maken. Dan zien we wel waar het op uitdraait."



De Jonge werkt door de gevolgen van een zware hersenschudding en een whiplash nog steeds niet. In het gesprek met Aboutaleb en Vissers ging het vooral daar over. "Ze waren heel belangstellend en meelevend. Het was een goed en fijn gesprek."

Het voorval beheerst het leven van de familie De Jonge. De agent laat zich niet kisten, ook niet als hij straks weer fit genoeg is om te werken. "Ik heb in zeventien jaar van alles meegemaakt. Ik laat het verder niet afhangen van één zaak. Als morgen hetzelfde zou gebeuren als die vrijdag met die trouwstoet, zou ik net zo handelen."