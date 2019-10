Dordtse kerken beginnen Stadsklooster

De Trinitatiskapel is voortaan elke woensdagochtend eventjes een Stadsklooster. Mensen kunnen er terecht voor bezinning en gezelligheid, in de vorm van een gezamenlijk ontbijtje en gebed.

"Eigenlijk is het ook een beetje een stadsherberg, als je in het zaaltje naast de kapel de mensen ziet eten en praten", zegt dominee Paul Wansink van de Grote Kerk.

Samen met de Trinitatiskapel heeft de Grote Kerk eigenlijk een oude traditie nieuw leven ingeblazen: ze bieden een moment van bezinning voordat het hectische leven van alledag weer begint. Geheel in de traditie van de middeleeuwse kloosters in Dordt wordt in de vroege ochtend onder leiding van een voorganger gebeden, gezongen en een stukje uit de Bijbel gelezen.

Breekt de week

"We doen het bewust op woensdag, dat breekt de drukke werkweek. Even rust, een moment voor elkaar en er weer tegenaan", zegt Wansink.

Samen bidden, samen luisteren en samen ontbijten, daar draait het om. Een tiental pastores, verbonden aan de Hervormde Gemeente (Grote Kerk) of de Evangelisch-Lutherse gemeente (Trinitatiskapel), doen er aan mee.

Er zijn twee korte diensten, eentje om kwart over zeven en eentje om kwart voor negen. Tussendoor is er rond acht uur ontbijt in de monumentale, sfeervolle kapel in hartje binnenstad.

Bezoekers kunnen kiezen om slechts één gebed bij te wonen. Meer informatie over het nieuwe, kerkelijke initiatief in Dordrecht is te vinden op de website kerkindestad.nl.