Korenmolen De Lelie uit Puttershoek wint Molenprijs

Korenmolen De Lelie uit Puttershoek is woensdag in Den Bosch tijdens het Molenfeest uitgeroepen tot winnaar van de BankGiroLoterij Molenprijs 2019. Bij deze titel hoort een geldsom van 75 duizend euro.

De Lelie kreeg 10.762 stemmen en liet daarmee de twee andere kanshebbers (Molen De Vrijheid in Beesd: 9.141 stemmen en Molen De Ster in Rotterdam: 6.353 stemmen) ver achter zich. In totaal werd er meer dan 26 duizend keer gestemd.



Molenaar Jesse in ‘t Veld weet al waar het geld naartoe gaat: “De ‘verborgen’ ruimtes van korenmolen De Lelie weer zichtbaar en bereikbaar maken voor het publiek. Dat is onze wens!"

Bijzondere ruimtes

"Achter en onder de molen zitten nog de kelder en de machinekamer van de vroegere stoommachine", vervolgt In 't Veld. "Die dreef op windstille dagen de werktuigen in de molen aan. Beide ruimtes verkeren in slechte staat en moeten dringend opgeknapt worden. Met het geld van de Molenprijs kunnen we deze bijzondere ruimtes restaureren en weer toegankelijk maken voor onze bezoekers."

Twee thema's staan na de restauratie centraal: het verhaal van de stoommachine en het verhaal van de mensen die in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken hebben gezeten in de molen. "Via een korte film, 3D-animaties en foto’s nemen we straks de bezoeker mee terug in de tijd. En wie weet… keert in de toekomst zelfs de stoommachine weer terug!"

Rijnmond besteedde tijdens de Zomertoer 2019 ook al aandacht aan De Lelie.