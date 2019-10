Prinses Beatrix onthult beeld Willem van Oranje

Prinses Beatrix heeft zojuist in Dordrecht een standbeeld van Willem van Oranje onthuld. De komst van het beeld was nogal omstreden, omdat in 1672 de Dordtse broers De Witt door een Oranje-gezinde menigte vermoord werden.

Doordat er zoveel publiek op de onthulling af was gekomen, was het programma uitgelopen.



Het beeld, dat de Vader des Vaderlands toont op middelbare leeftijd met zijn hondje aan zijn voeten, is gemaakt door Arie Schippers en staat op de Hofstraat, vlakbij Het Hof.

Het beeld is geschonken door de Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting, die als doel heeft om gedenktekens op te richten die herinneren aan Willem van Oranje.

Weerstand

Zo'n duizend Dordtenaren, waaronder historici, tekende de petitie 'Ikwillemniet' en vroegen de gemeenteraad om de schenking van het beeld te weigeren. Dat gebeurde echter niet.

De weerstand heeft te maken met de dood van de Dordtse broers Johan en Cornelis de Witt. Zij werden in 1672 in Den Haag gelyncht door een menigte.

Stadhouder Willem III zou achter die lynchpartij zitten. Die was overigens honderd jaar nadat Willem van Oranje zijn afgezant Filip van Marnix van Sint-Aldegonde naar Dordrecht stuurde.

Statenvergadering

Aanleiding voor het standbeeld is immers de Eerste Vrije Statenvergadering, die in opdracht van Willem van Oranje in 1572 in Dordrecht werd gehouden.

Twaalf belangrijke steden van Holland spraken daar hun (financiële) steun uit voor de vrijheidsstrijd van Willem van Oranje, tegen de Spaanse bezetters.



Op de bijeenkomst waren afgezanten aanwezig uit onder andere Gorinchem, Leiden, Haarlem en Dordrecht. Amsterdam en Rotterdam waren er niet bij. Die twee steden hadden nog een Spaansgezind bestuur.